أهمية النظم البيئية الطبيعية في روسيا

تعمل النظم البيئية الطبيعية في روسيا على امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي بمقدار 80-240 غرام من الكربون لكل متر مربع واحد سنويا.





ويشير المكتب الإعلامي لاتحاد RITM Carbon الروسي الخاص بمراقبة النظم البيئية، إلى أن القسم الأكبر من النظم البيئية الطبيعية في روسيا يمتص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، الذي يتغير توازنه بسبب الكوارث الطبيعية المختلفة وقطع الأشجار.

إقرأ المزيد

وتقول أولغا كوريتشيفا الباحثة في معهد البيئة والتطور التابع لأكاديمية العلوم الروسية: "تعمل غالبية النظم البيئية الطبيعية في روسيا على امتصاص كامل لثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي في نطاق امتصاص يتراوح من 80 إلى 240 غراما من الكربون لكل متر مربع سنويا. وبالطبع يتغير توازن الكربون بسبب تغير المناخ، والتقلبات السنوية للظروف الجوية والحرائق والرياح، وموت الأشجار بسبب الآفات، وذوبان التربة الصقيعية، وغير ذلك. كما أن النشاط البشري، مثل قطع الغابات، يؤدي إلى تغير حاد في توازن الكربون في النظام البيئي للغابات، ما يؤدي إلى إطلاق ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي".

وتجدر الإشارة إلى أن طريقة "النبض المضطرب" وفقا للمنهجية المعتمدة في شبكة مراقبة Fluxnet العالمية، تستخدم في مراقبة انبعاث غازات الدفيئة في روسيا. وتقع معظم محطات المراقبة في الغابات والمستنقعات في التايغا الوسطى والجنوبية. وتستخدم نتائج شبكة الرصد كدليل لتقدير توازن الكربون على المستوى القطري. وتسمح شبكة القياس بتقييم تبادل الغازات بين النظم البيئية الأرضية والغلاف الجوي على مدار العام بدقة زمنية تبلغ 30 دقيقة.

المصدر: تاس