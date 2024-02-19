"قادر المصري".. مصر تصنع وسيلة مواصلات كهربائية جديدة لأول مرة

تمكنت الهيئة العربية للتصنيع من إنتاج أول سكوتر كهربائي باسم "قادر" DM2000R والذي تم إنتاجه داخل مصانع قادر إحدى الكيانات التابعة للهيئة.

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وقالت مصادر لموقع "المال" إن الاسكوتر تم بتصميم أمريكي مع إحدى الشركات الأمريكية ونسبة مكون محلي مرتفعة، ويبلغ سعره 88 ألف جنيه للاسكوتر الواحد، لافتة إلى أنه تم إتاحة إمكانية التقسيط مع بنك مصر بمقدم 10% والباقي حتى 5 سنوات، بهدف توطين تلك الصناعة داخل السوق المصرية.

وأضافت أن إمكانيات سكوتر "قادر" تتمثل في تميزه بالسرعة القصوى والتى تصل لنحو 70 كيلومترا في الساعة، وتصل مدة الشحن من 3 إلى 6 ساعات، وقدرة تحمل 205 كيلو، وجهاز تحكم عن بعد "مفتاحين"، و عجلات تيوبلس وفرامل أمامي وخلفي.

وذكرت أن السكوتر بضمان لمدة سنة بعد الشراء، مع ضمان توفير خدمات وصيانة ما بعد البيع داخل مصانع قادر بالهيئة العربية للتصنيع.