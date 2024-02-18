الصين تطور مركبات قتالية ثقيلة

تقوم الصين بتطوير مركبات قتالية ثقيلة، معدّلة عن دباباتها القديمة، وفقا لما ذكرته صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

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وتبعا للصحيفة فإن "الصين تمتلك اليوم مجموعة متنوعة من دبابات Type 59/69 و Т-54/55 وТ-62، وقد تعمل على تطوير مركبات قتالية معدّلة عن هذه الدبابات، كما تقوم بتعديل بعض المدرعات من فئة Type 59G وVT-3 المخصصة للتصدير".

وأشارت الصحيفة إلى "أن المركبات العسكرية التي تعمل الصين على تعديلها ستحصل على مدافع من عيار 125 ملم، ورشاشات W85 من عيار 12.7 ملم، وأنظمة اتصالات وتوجيه حديثة، كما ستحصل على منظومات مضادة للحريق، وستجهّز بأنظمة حماية ودروع تفاعلية لحماية أبراجها وهياكلها من القذائف والصواريخ.

ومن المفترض أن تحصل المدرعات المعدّلة على محركات بعزم 730 حصانا، تمكنها من الوصول إلى سرعة 50 كلم/سا، وأن تجهّز بخزانات وقود تكفيها لقطع 450 كلم في كل مهمة، وسيكون وزن كل آلية نحو 40000 كلغ.

المصدر: روسيسكايا غازيتا