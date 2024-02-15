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علماء روس يطورون صنف بازلاء بخصائص فريدة

العلوم والتكنولوجيا

علماء روس يطورون صنف بازلاء بخصائص فريدة
Ural Federal Agrarian Research Center
نوع البازلاء الجديد
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أعلن المكتب الإعلامي لمركز البحوث الزراعية الفيدرالي التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في الأورال عن تطوير نوع جديد من البازلاء، يتميز بالنضج المبكر والإنتاجية العالية.

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ويشير المكتب إلى أن نسبة البروتين في النوع الجديد الذي أطلق عليه اسم "متيور" تصل إلى 26 بالمئة وإنتاجيته أعلى من النوع التقليدي بمقدار 0.3 طن.

وجاء في بيان المكتب: "ينضج نوع البازلاء الجديد في المتوسط خلال 71 يوما، أي أقل من المدة المعيارية بخمسة أيام، ومتوسط إنتاجية الهكتار هي 2.8 طن. أي أعلى بمقدار 0.3 طن من المتوسط التقليدي".

ويشير المكتب، إلى أن نوع البازلاء الجديد مقاوم لأمراض الأسكوكيتا ( Ascochyta ) - نوع من الفطريات، وتعفن الجذور والإصابة بفراشة البازلاء.

ويقول نيقولاي ماتولينتس، رئيس مركز انتقاء كراسنوؤفيمسكي: "البازلاء مادة غنية بالبروتين، وتستخدم للأغراض الغذائية والأعلاف على حد سواء. والمهم بالنسبة للبازلاء النضج المبكر والإنتاجية وكذلك ثباتها وعدم ميل سيقان النباتات ما يضمن إنتاجية عالية. والنوع الجديد يتميز بجميع هذه الخصائص".

المصدر: تاس

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