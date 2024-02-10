"سكين الجيش السويسري".. مهمة علمية رائدة لاستكشاف أعماق البحار الغامضة

تستعد بعثة دولية، تعرف باسم MSM126 (Jellyweb Madeira)، للانطلاق في رحلة رائدة لاستكشاف أعماق المحيط الغامضة حول ماديرا البرتغالية.

وستنطلق رحلة الفريق المكون من 22 عالما من خمس دول، بقيادة الدكتور جان ديركينغ من مركز GEOMAR Helmholtz لأبحاث المحيطات في كييل، يوم 10 فبراير على متن سفينة الأبحاث الألمانية MARIA S. MERIAN.

وتتمثل المهمة البحثية في دراسة أعماق المناطق المجهولة للموائل تحت الماء، وتسليط الضوء على دور قناديل البحر في الشبكة الغذائية المحيطية، خاصة كونها تشكل تحديا كبيرا للباحثين.

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ويقول ديركينغ: "من الصعب دراسة قناديل البحر لأنها هلامية وبالتالي يصعب صيدها بالشباك".

وسيستخدم فريق البحث العديد من الأدوات والتقنيات المتطورة للتغلب على هذه التحديات، بما في ذلك أجهزة الاستشعار عن بعد وأنظمة الكاميرا وروبوت أعماق البحار.

وتتضمن المهمة استخدام روبوت ROV PHOCA الذي وُصف بأنه "سكين الجيش السويسري للأبحاث البحرية"، ويتميز بقدرته على الغوص إلى أعماق تصل إلى أكثر من 2000 متر، وسيلتقط لقطات فيديو حية عالية الوضوح ويجمع الكائنات الجيلاتينية الدقيقة.

يذكر أن البعثة تتضمن المشاركة العامة لأغراض الحفاظ على البيئة، حيث تهدف المبادرات مثل جلسات الأسئلة والأجوبة المباشرة لأطفال المدارس على متن السفينة، إلى إثارة الاهتمام بالعلوم البحرية وتعزيز الاتصال الأعمق بالمحيط.

كما تهدف إلى تمهيد الطريق للاكتشافات المستقبلية والحفاظ على الموائل البحرية والتنوع البيولوجي، من خلال التعاون مع المعاهد الشريكة والوكالة الإقليمية لتطوير البحث والتكنولوجيا والابتكار (ARDITI) ماديرا.

المصدر: interesting engineering