"أقراط ذكية" تراقب التوتر والدورة الشهرية

كشف باحثو جامعة واشنطن الأمريكية عن أقراط حرارية مبتكرة قد تشكل قفزة كبيرة في مجال مراقبة الصحة الشخصية، حيث تراقب باستمرار درجة حرارة شحمة أذن مرتديها.

ويتميز النموذج الأولي لزوج الأقراط الحرارية ببطارية تدوم 28 يوما، ويحتوي على مشبك مغناطيسي لتوصيل جزء من مستشعر الأداة بشحمة الأذن بينما يتدلى مستشعر آخر إلى الأسفل لتقدير درجة حرارة الغرفة.

US researchers engineer tiny earrings to track stress, periods, and morehttps://t.co/GtytzafBoo — Interesting Engineering (@IntEngineering) February 9, 2024

وقال المعد الرئيسي المشارك يوجيا (نانسي) ليو: "إن جعل الأقراط لاسلكية يتطلب المزيد من الطاقة".

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وبهذا الصدد، قام فريق البحث بتحسين استهلاك الطاقة، وتحقيق التكامل الأساسي لمكونات الأقراط، مثل شريحة "بلوتوث" والبطارية وأجهزة استشعار درجة الحرارة.

وبالإضافة إلى تصميمها الأنيق، تتمتع الأقراط الحرارية بإمكانيات رائعة في مختلف تطبيقات مراقبة الصحة، حيث أظهرت الاختبارات الأولية قدرتها على اكتشاف التغيرات في درجات حرارة الجسم المرتبطة بتناول الطعام وممارسة الرياضة والتعرض للتوتر.

وأوضح الباحثون أن دقة الأقراط تجاوزت دقة الساعات الذكية التقليدية في تتبع الإباضة والدورة الشهرية.

وفي حين أن إمكانات الأقراط الحرارية واضحة، إلا أنه من الضروري إجراء المزيد من البحث والتطوير قبل أن تكون متاحة للجميع.

نشرت النتائج في Proceedings of the ACM on Interactive.

المصدر: interesting engineering