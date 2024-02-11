سفن جديدة بمواصفات خاصة لسلاح البحرية الروسي

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن العمل جار في البلاد على تطوير سفن جديدة من نوع ألكسندريت.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة:"في حوض سريدني-نيفسكي الروسي لبناء السفن توجد حاليا 5 سفن من نوع ألكسندريت في مراحل مختلفة الإنتاج، تم إبلاغ القائد العام لسلاح البحرية الروسي بهذا الأمر خلال اجتماع تناول قضايا تطوير السفن في إطار تلبية المتطلبات الدفاعية لروسيا".

وأشار البيان إلى أن عملية بناء سفن "ألكسندريت" مستمرة في روسيا في إطار المشروع الحكومي 12700، لتلبية احتياجات الجيش من كاسحات الألغام البحرية. وبحسب القائد العام لسلاح البحرية فإن هذه السفن أظهرت كفاءة عالية وبينت أن مواصفاتها التقنية مطابقة للمواصفات الموضوعة في مشاريع تصميمها.

وتوجد في خدمة الجيش الروسي حاليا 8 كاسحات ألغام بحرية من نوع "ألكسندريت"، ويجري العمل على تصنيع عدة سفن جديدة من هذا النوع.

وتتميز هذه السفن بهياكلها المصنوعة من خليط خاص من البلاستيك والمعدن، ما يجعلها عصية على الاكتشاف من قبل الألغام البحرية المغناطيسية، فضلا عن تجهيزها بمعدات سونار متطورة، وغواصات صغيرة يتم التحكم بها لاسلكيا لتساعدها على اكتشاف وتدمير الألغام البحرية.

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يبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 61 م تقريبا، وعرضها 10 أمتار، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 890 طنا، كما لها القدرة على نقل طاقم مكون من 44 شخصا، والإبحار بسرعة 16.5 عقدة بحرية.

المصدر: سلاح روسيا