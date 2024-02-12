روسيا تعزز حماية مركبات "فينيكس" المدرّعة

ذكرت وسائل إعلام روسية أن مركبات "فينيكس" المدرّعة حصلت على تعديلات تزيد حمايتها من خطر الدرونات والقذائف المضادة للدروع.

وخلال معرض الدفاع العالمي World Defense Show في الرياض قال، ألكسندر زاخاروف مدير المصنع الذي ينتج العربات المذكورة:"العام الماضي سلّمنا الجيش أول دفعة من عربات فينيكس المجهزة بشبك خارجي إضافي يؤمن حمايتها من قذائف آر بي جي، هذا الشبك قادر على حماية المدرعات من أخطار أخرى، مثل القذائف المثبتة على درونات FPV الهجومية".

وأشار زاخاروف إلى أن عربات "فينيكس" العسكرية الروسية من المحتمل أن تحصل أيضا على دروع حماية إضافية مصنوعة من خليط من الفولاذ والسيراميك العالي المتانة، ويمكن تجهيزها بمعدات للحرب الإلكترونية.

ومدرعات "فينيكس" هي نسخ مطوّرة عن مركبات "Typhoon-K" الروسية المدرعة المخصصة لنقل الجنود، وتحمي هذه المركبات الطاقم والجنود من مختلف أنواع الأعيرة النارية، كما أن تصفيحها يحمي من بداخلها من الألغام والقذائف التي يعادل انفجارها انفجار 8 كيلوغرامات من مادة التي إن تي.

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ويمكن لهذه العربة التي تزن 14 طنا أن تتحرك بسرعة 100 كلم/ساعة، وخزات الوقود الموجودة فيها تكفيها لقطع 800-850 كلم في كل مهمة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا