خبير لا يستبعد ظهور وعي ذاتي للذكاء الاصطناعي

أعلن رسلان يونوسوف المؤسس المشارك لمركز الكم الروسي، أنه لا يستبعد ظهور الوعي الذاتي للذكاء الاصطناعي في العقد المقبل.

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ووفقا له، قد يظهر الوعي الذاتي للذكاء الاصطناعي في العقد المقبل، وعلى أجهزة الكمبيوتر الكلاسيكية المزودة بمعالجات السيليكون.

ويقول في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء: "يمكن بناء ذكاء اصطناعي قوي، قادر على تحقيق نفسه، على جهاز كمبيوتر كمي، لأن الكمبيوتر الكمي يشبه إلى حد ما النموذج الترابطي للدماغ البشري. ولكن يمكن أيضا أن يظهر الوعي الذاتي في الذكاء الاصطناعي على جهاز كمبيوتر كلاسيكي مزود بمعالجات السيليكون، في حال مضاعفة قوة نظام الحوسبة وزيادة كبيرة في كفاءة الخوارزميات الرياضية المستخدمة. أي أن احتمال أن يصبح الذكاء الاصطناعي واعيا في العقد المقبل لم يعد مستبعدا. ويمكن أن يحدث بالفعل".

ويشير الخبير، إلى أن مناقشة مسألة تطوير أجهزة الكمبيوتر الكمومية ستجري في منتدى تقنيات المستقبل الذي سيعقد في موسكو يومي 13 و14 فبراير الجاري.

وقد أعلن في وقت سابق أنه تقرر ربط أول كمبيوتر كمي روسي بمنصة الحوسبة الكمومية السحابية خلال عام ونصف حتى يتمكن الجميع من استخدامه.

المصدر: تاس