روسيا تحدّث إحدى أشهر غواصاتها وتنزلها إلى المياه

ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن أعمال التحديث مستمرة على غواصة "إيركوتسك" النووية الصاروخية الروسية.

وجاء في منشور للصحيفة:"في مصنع زفيزدا في إقليم بريموريه أنزلت إلى المياه غواصة إيركوتسك التي تخضع حاليا لعمليات تحديث، حيث يتم تعديل الغواصة ومنظومات التسليح فيها لتجهيزها بصواريخ زيركون".

وقال مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية لوكالة "تاس" الروسية:"العمل مستمر حاليا في المصنع على تحديث وتطوير الغواصة المذكورة". لكن الوكالة لا تملك حاليا تأكيدات رسمية حول الموضوع.

وتنتمي "إيركوتسك" لفئة غواصات Antey النووية المتعددة الأغراض التي طورتها روسيا في إطار المشروع الحكومي 949A، وتم تسليحها بـ 24 صاروخا مجنحا مضادا للأهداف البحرية من طراز "غرانيت"، ووصلت هذه الغواصة إلى مصنع"زفيزدا" الروسي عام 2001، لكن عمليات تحديثها بدأت عام 2019.

وخلال عمليات التحديث من المخطط أن يتم استبدال معظم معدات الغواصة بأنظمة حديثة، وبدلا من صواريخ "غرانيت" ستحصل "إيركوتسك" على منصات لإطلاق صواريخ "كاليبر" و"أونيكس" و"زيركون"، ومن المقرر أن تنتهي عمليات تحديثها عام 2025.

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يبلغ طول هذه الغواصة 154 مترا، وعرضها 18.2 م، ومقدار إزاحتها للمياه 23.8 ألف طن، كما يمكنها الغوص لأعماق تصل إلى 600 متر تحت سطح الماء، والحركة بسرعة 30 عقدة بحرية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا