أسوشيتد برس: العلماء ماضون في خططهم لتشغيل "معجّل الذرات العملاق"

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن العمل جار على مشروع لبناء وتشغيل ما يسمى بـ "معجّل الذرات العملاق".

وجاء في منشور للوكالة :"أعرب العلماء في أكبر معجل للذرات في العالم عن ثقتهم يوم الاثنين في المضي قدما في مشروع بمليارات اليوروهات لبناء مصادم جسيمات أكبر وأقوى، يمكن أن يساعد في كشف المزيد من أسرار الكون".

وقال قادة المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية:" إن التخطيط يسير على الطريق الصحيح للمصادم الدائري المستقبلي، والذي تقدر تكلفته بنحو 15 مليار فرنك سويسري (حوالي 16 مليار يورو أو 17.2 مليار دولار) ومن المأمول أن تبدأ مرحلته الأولى في العمل بحلول عام 2040".

ومن جهتها قالت فابيولا جيانوتي، المديرة العامة للمنظمة: "المصادم الدائري المستقبلي هو منشأة محتملة. أقول (هذا المشروع ممكن) لأننا اليوم في طور دراسة الجدوى. لم تتم الموافقة على المشروع بعد. إن لجان المراجعة لم تكشف عن أي (معوقات فنية) للمشروع حتى الآن".

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ووصفت المصادم المقترح بأنه: "أداة رائعة لتحسين فهمنا للفيزياء الأساسية، ومحركا للابتكار في مجالات مثل علم التبريد الفائق، والمغناطيسيات فائقة التوصيل، وتقنيات الفراغ، وتقنيات أجهزة الكشف التي يمكن أن تقدم فوائد اجتماعية واقتصادية للمجتمع".

المصدر: AP