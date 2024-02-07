روسيا.. اختيار فئة جديدة من العناصر الكيمائية لصنع بطاريات آمنة

درس علماء جامعة سامارا التقنية مع زملائهم أكثر من 1.5 ألف مركب كيميائي من أجل اختيار العناصر الأساسية (لتخزين الأيونات) لبطاريات الجيل الجديد.

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ووفقا للباحثين المقصود هنا أجهزة تخزين الأيونات المعدنية متعددة التكافؤ، والتي تعتبر واعدة للنقل الكهربائي وأنظمة الطاقة المتجددة بسبب تكلفتها المنخفضة وعدم خطورتها.

وقد حدد الباحثون من بين المواد المختارة، فئة جديدة من المواد البلورية التي تتمتع بخاصية توصيل كاتيونية عالية بشكل خاص (القدرة على توصيل التيار الكهربائي).

ويقول الباحث أرتيوم كابانوف من المركز الدولي للبحوث: "ستساعد نتائج عملنا في تسريع ابتكار بطاريات الجيل التالي. وقد تمكنا باستخدام الأساليب النظرية، من العثور على مواد جديدة واعدة. وهدفنا التالي هو تجميع خصائص المواد الموجودة والتأكيد عليها تجريبيا، وبعد ذلك سيكون من الممكن تجميع نموذج أولي للبطارية".

وقد ساهم في هذا العمل بالإضافة إلى علماء جامعة سامارا التقنية علماء من معهد الفيزياء التابع لأكاديمية العلوم الروسية وجامعة سامارا الطبية وأكاديمية فرايبرغ للتعدين (ألمانيا).

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"