أبرز الأسلحة الروسية في معرض الدفاع العالمي بالرياض

أعلنت شركة Rosoboronexport أن جناحها في معرض World Defense Show في الرياض هذا العام سيضم مجموعة واسعة من الأسلحة والمعدات الحربية.

وحول الموضوع قال المدير العام للشركة، ألكسندر ميخييف:"نرى اهتماما كبيرا من ممثلي القوات المسلحة وقوات الأمن في المملكة العربية السعودية ودول الشرق الأوسط الأخرى بأحدث المنتجات الدفاعية الروسية التي تم اختبارها في ظروف القتال الحديثة، نحن على استعداد لتقديم أشكال فريدة من التعاون مع شركائنا، بما في ذلك توطين إنتاج الأسلحة الروسية والتطوير المشترك للنماذج الواعدة".

وتعرض أكثر من 20 شركة روسية منتجاتها في المعرض، بما فيها شركة "كلاشينكوف"، وشركة Almaz-Antey، وشركة Remdizel، ومؤسسة "روستيخ" وبعض الشركات التابعة لها.

ومن بين أبرز المعروضات الروسية هي مدرعة ZA-SpN (Titan) المجهزة بوحدة قتالية يمكن التحكم بها عن بعد، إذ تبلغ كتلة هذه المركبة 15 طنا تقريبا، ويمكنها نقل 1.5 طن من الحمولة، واستيعاب طاقم مكون من شخصين إضافة إلى 6 عسكريين، وحصلت هذه المدرعة على رشاش آلي من عيار 30 ملم، ورشاش من عيار 7.62 ملم، ومنصات لإطلاق صواريخ "كونكورس" المضادة للتحصينات والدروع.

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ويمكن لزوار المعرض أيضا التعرف على مركبات " Spartak" و"Typhoon-K" الروسية المدرعة، ومركبة الإسعاف المدرعة ZSA، ومركبة المشاة القتالية BMP-3 ذات الحماية الديناميكية، ودبابة T-90MS.

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كما تعرض روسيا أيضا طائرة النقل العسكرية Il-76MD-90A، والطائرات القتالية والتدريبية الروسية الحديثة، ومروحية Ka-52، وغيرها من مروحيات القتال والنقل، إضافة إلى العديد من أنظمة الدفاع الصاروخية، وعددا من بنادق القنص الحديثة، وعدة نماذج من بنادق "كلاشينكوف" مثل AK-12، وAK-15، وAK-19، وAK-308، وعددا من المسدسات الروسية الحديثة.

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المصدر: وكالات روسية