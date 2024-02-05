روسيا تختبر طائرة استطلاع مسيّرة مخصصة للعمل مع كاسحات الجليد

أعلنت شركة "روساتوم" الروسية أنها اختبرت بنجاح طائرة استطلاع مسيرة مخصصة للعمل مع كاسحات الجليد.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الطائرة وأثناء الاختبارات قامت برحلات جوية في ظروف مناخية قاسية، في درجات حرارة وصلت إلى 25 درجة مئوية تحت الصفر، وبوجود رياح قوية، سرعتها ما بين 15-17 م/ثا، وتمكنت من الوصول إلى ارتفاع 600 م، وقطع مسافة 174 كلم خلال 115 دقيقة.

وكانت النقطة المهمة خلال الاختبارات هو تمكن الطائرة من الهبوط بشكل آلي تماما على سطح كاسحة الجليد النووية الروسية "يامال".

وأشارت "روساتوم" إلى أن الطائرة تمكنت أثناء الاختبارات من توثيق فيدوهات بتقنيات التصوير البصري والتصوير بالأشعة ما تحت الحمراء، وأرسلت هذه البيانات بشكل مباشر إلى كاسحة الجليد التي استخدمت في الاختبارات، كما أرسلت إلى النظام الموحد للخدمات الرقمية المخصص لممر الملاحة الشمالي.

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ويعد نظام الاستطلاع الجوي للجليد باستخدام الدرونات جزءا من مشروع التطوير الرقمي المخصص لممر الملاحة الشمالي، والذي تطوره شركة "روساتوم"، وفي إطار هذا المشروع يتم تطوير طائرات استطلاع مسيرة، ومنصة خدمات رقمية موحدة، وقاعدة موحدة للبيانات، وأنظمة لازمة لعمل الدرونات وتأمين اتصالاتها مع السفن الكاسحة للجليد.

المصدر: فيستي