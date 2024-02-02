محلل عسكري روسي: صواريخ KN-24 الكورية الشمالية تتفوق على ATACMS الأمريكية

تنتج الصناعة العسكرية الكورية الشمالية، إلى جانب صواريخ KN-23 التي تشبه صواريخ "إسكندر" الروسية، تنتج كذلك صواريخ KN-24 التي تشبه ATACMS الأمريكية.

وقال يوري ليامين كبير الباحثين في المركز الروسي لتحليل الاستراتيجيات والتكنولوجيات إن تلك المنظومات الصاروخية التي أطلق عليها في كوريا الشمالية كذلك Hwasongpho-11Nа أظهرت أكثر من مرة فاعليتها في أثناء الاختبارات والتدريبات العسكرية.

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وهناك بالفعل تشابه خارجي بينها وبين منظومة ATACMS الأمريكية. لكن المنظومة الكورية الشمالية تتفوق على ATACMS من حيث أبعادها، الأمر الذي يمنحها فرصة لإطلاق الصواريخ إلى مسافة أبعد. وعلى سبيل المثال فإذا كانت المنظومة الأمريكية قادرة على إصابة الأهداف على مسافة تتراوح بين 165 و310 كلم حسب نموذجها المستخدم فإن المنظومة الكورية الشمالية تطلق صواريخها إلى مسافة 410 كلم. ويزن قسمها القتالي 500 كلغ. أما وزن النماذج الأمريكية البعيدة المدى لا يتجاوز 227 كيلوغراما.

وبلغت السرعة القصوى لصواريخها في أثناء التحليق 6500 كلم/ساعة.

وهناك نسختان من منصات Hwasongpho-11Nа التي تحمل حاويتين صاروخيتين، إحداهما مجنزرة، والأخرى مدولبة رباعية المحاور، حيث ينقل الدفع إلى العجلات الثماني كلها. وقد تم الكشف عن المنصة الأخيرة في العرض العسكري الذي أقيم في بيونغ يانغ يوم 27 يوليو عام 2023 بمناسبة حلول الذكرى الـ70 للانتصار في حرب التحرير الوطنية بحضور وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

وأوضح المحلل أن المنصات المجنزرة تتميز بقدرة فائقة على اجتياز الموانع في الأراضي الوعرة. أما المنصات المدولبة فلها قابلية أفضل للمناورة، وتكاليف إنتاجها أقل.

المصدر: روسيسكايا غازيتا