فرنسا تطور غواصات قتالية مسيّرة

أعلن موقع Naval News أن فرنسا تعمل على تطوير غواصات قتالية مسيّرة من نوع UCUV، لصالح سلاح البحرية في جيشها.

وجاء في منشورعلى الموقع:"أبرمت المديرية العامة للتسلح في فرنسا (DGA) اتفاقية إطارية مع شركة Naval Group لتصميم وإنتاج واختبار غواصات UCUV القتالية المسيّرة، كما تم توقيع عقد لتطوير أنظمة ملاحة ذاتية آمنة لتلك الغواصات".

وأشار الموقع إلى أن الاتفاقيات الجديدة تعتبر تكملة لاتفاقيات سابقة كانت قد وقعتها (DGA) مع شركة Naval Group عام 2023 لدراسة مشروع تطوير الغواصات المذكورة.

وحول الموضوع قالت مديرة قسم تطوير أنظمة الملاحة الذاتية في شركة Naval Group، أورورا نويشفاندر:"تفتخر شركتنا بدعمها لوزارة الدفاع الفرنسية لتطوير هذا النوع من المعدات البحرية المتطورة، نعتمد على خبراتنا التي اكتسبناها في السنوات العشر الماضية في مجال المركبات البحرية المسيرة، وخصوصا تلك التي اكتسبناها في تطوير غواصات XLUUV".

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وتعمل شركة Naval Group منذ العام 2016 أيضا على تطوير غواصات كبيرة مسيرة من فئة XLUUV، وصيف العام الماضي اجتاز النموذج الأولي من هذه الغواصات الاختبارات البحرية، وتتعاون الشركة أيضا مع شركائها لتطوير تقنيات Controlled Decision Autonomy المخصصة لأنظمة التوجيه الذاتي للآليات المائية المسيّرة.

المصدر: سلاح روسيا