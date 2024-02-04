الجيش الروسي يختبر روبوتا عسكريا جديدا

أعلنت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن الجيش الروسي يجري اختبارات على روبوت عسكري جديد متعدد الاستخدامات.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها وكالة "تاس" الروسية فإن الروبوت الجديد يتم اختباره حاليا في ميدان تدريب تابع لمشاة سلاح البحرية في أسطول بحر البلطيق الروسي، وهذا الروبوت سيمكن العسكريين من أداء مهام مختلفة في المنطقة العسكرية الشمالية الغربية لروسيا.

صمم هذا الروبوت المخترع والخبير التقني الروسي، سيرغي غرينوك، وأطلق عليه اسم "PSh-56"، وجهّزه بأنظمة تحكم عن بعد، وبجنازير مطاطية ومحركين كهربائيين يمكنانه من الحركة في المناطق الوعرة، وتم تزويد الروبوت ببطاريات تعمل لمدة 8 ساعات بالشحنة الواحدة، ويمكنها العمل في درجات حرارة منخفضة أقل من 0 درجة مئوية.

إقرأ المزيد

ويتم اختبار الروبوت حاليا لمعرفة قدراته على تأدية مختلف أنواع المهام، مثل مهام تسليم الذخيرة والمؤن، ومهام إزالة الألغام، ومهام الاستطلاع وإجلاء الجرحى.

المصدر: روسيسكايا غازيتا