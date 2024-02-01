شركة روسية تكشف في الرياض عن نماذج حديثة من منظومات الدفاع الجوي

ستكشف شركة "ألماس – أنتاي" الروسية في معرض World Defense Show الدفاعي الدولي في الرياض عن أحدث النماذج لمنظومات الدفاع الجوي.

وقال الناطق باسم الشركة:" ستشارك شركة "ألماس – أنتاي" في الفترة ما بين 4 و8 فبراير الجاري في معرض World Defense Show الدفاع الدولي الذي سيقام في الرياض، حيث ستكشف الشركة عن نماذج من منظومات الدفاع الجوي المتوسطة المدى "إس – 350 إي، فيتياز" و"فيكينغ" ومنظومات الدفاع الجوي القصيرة المدى، وبينها منظومة "تور" للصواريخ المضادة للجو ومنظومة "تونغوسكا" للصواريخ والمدافع المضادة للجو ومنظومة "تايفون" للصواريخ والرشاشات المضادة للجو ومنظومة "كومار" للدفاع الجوي ومكافحة الدرونات البحرية.

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يذكر أن منظومة "فيتياز، إس – 350 إي" قادرة على إطلاق صواريخها إلى مسافة حتى 120 كيلومترا وتخصص لحماية المنشآت العسكرية والإدارية والصناعية من ضربات وسائل الهجوم الجوي الحديثة. ومن مميزات المنظومة قدرتها العالية على المناورة وتغيير الموقع خلال دقائق معدودة. وهناك ميزة هامة أخرى وهي عدم وجود أفراد طاقم عربات المنظومة في أثناء عملها.

أما منظومة "فيكينغ" المتعددة القنوات فإنها قادرة على تنفيذ طيف واسع من المهام، وتخصص لحماية المنشآت الهامة من الطائرات التكتيكية والاستراتيجية الحديثة والمستقبلية، بما فيه الطائرات الشبحية. ويمكن التحكم عن بعد في كافة الوسائل القتالية للمنظومة.

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وتكشف الشركة لأول مرة عن نسخة مطورة من منظومة "كومار" القصيرة المدى التي لا تستخدم لصد الهجوم الجوي فحسب بل ولمكافحة المسيّرات البحرية، وذلك بفضل تزويدها بصواريخ "أتاكا" المضادة للسفن.

المصدر: نوفوستي