روسيا.. تطوير أجهزة محلية الصنع لتحليل تركيبة الأدوية

يتم العمل في روسيا على تطوير أجهزة محلية الصنع، بديلة للمستوردة، تقوم بتحليل تركيبة الأدوية وتقييم مستوى تلوث البيئة.

ويعمل المتخصصون من جامعة "سامارا "الطبية الحكومية التابعة لوزارة الصحة الروسية على تطوير أجهزة التحليل البديلة للمستوردة، وهي الأجهزة اللازمة لمراقبة جودة الأدوية ومنتجات الصناعات البتروكيماوية والكيميائية، فضلا عن تقييمها لمستوى التلوث البيئي. وهذه الأجهزة عبارة عن أنابيب معدنية مملوءة بمادة ماصة (هلام السيليكا مع مكملات)، وتستخدم للتحقق من وجود المكونات المعلنة في تركيبة المنتجات المصنعة. وجاء في تقرير صادر عن الخدمة الصحفية للجامعة أن مشروع تصنيع الأجهزة يمر بمرحلتين.

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أوضحت الخدمة الصحفية لجامعة "سامارا" أن "العلماء الروس طوروا الأجهزة التحليلية العالية الأداء التي تتطابق من حيث تكوين المادة التي تملأ الأنابيب مع مثيلاتها الأجنبية التي غادرت السوق الروسية".

وأضافت أنه يمكن استخدام هذا التطور لاختبار جودة مجموعات معينة من المضادات الحيوية والأدوية المضادة للبكتيريا (ميترونيدازول)، وأدوية علاج الصرع (حمض فالبرويك)، وكذلك الفيتامينات (حمض الأسكوربيك وفيتامين "د").

وفي المرحلة الثانية من المشروع، يخطط العلماء لتطوير نوع جديد من الأجهزة التحليلية القائمة على بوليمرات الإطار المعدني العضوي والتي، على عكس المواد الماصة من هلام السيليكا، ستعمل ليس في نظام كروماتوغرافي واحد، ولكن في نظامين في وقت واحد، وهو ما يمثل خيارا أفضل عند اختبار عدد كبير من المكونات. ويقوم العلماء في الوقت الراهن بتطوير نسخة تجريبية من الأجهزة، كما يجري العمل على تطوير مكوناتها.

المصدر: تاس