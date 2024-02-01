"كرونشتات" غواصة جديدة تبدأ الخدمة في البحرية الروسية

أقيمت في مصنع " أدميرالتيسكي ويرفي" في بطرسبورغ مراسم تسليم غواصة "كرونشتات" غير النووية من مشروع "لادا، 677" المطور للبحرية الروسية.

وقد تم رفع علم القديس أندراوس على برج الغواصة، كما هو معتاد عند بدء السفينة الحربية خدمتها في سلاح البحرية.

ولا تعتبر الغواصة نووية ولا تحمل على متنها مفاعلا نوويا، لكنها تنتمي إلى الجيل الرابع للغواصات الروسية، شأنها شأن الغواصات النووية من مشروعي "بوريه" و"ياسن".

وقال قائد القوات البحرية الروسية اللواء البحري نيقولاي يفمينوف إن غواصة الديزل الكهربائية "كرونشتات" أظهرت في أثناء اختباراتها البحرية أفضل خصائصها وبينها القدرة على التخفي عن الرادارات الصوتية والقابلية العالية للمناورة.

وتعتبر "كرونشتات" أول غواصة تم إنتاجها على دفعات من مشروع "لادا، 677" المطور. أما غواصة "فيليكي لوكي" الثانية من هذا المشروع فقد تم إنزالها في البحر وستسلم قريبا إلى البحرية الروسية.

وتعد الغواصات من مشروع "لادا" قطعا حربية متعددة المهام قادرة على الإبحار في أية منطقة من المحيط، باستثناء تلك التي يغطيها الجليد.

ومن مميزاتها أبعادها الصغيرة وإمكانية التخفي عن الرادارات المعادية لقدرتها على الحركة دون ضوضاء. واستطاع المهندسون الروس التوصل إلى ذلك بفضل استخدام جسم واحد بدلا من جسمين كلاسيكيين في غواصة واحدة. ولهذا السبب، تقلصت إزاحة الغواصة بمقدار 1.3 مرة وصارت لا تتجاوز ألف طن. أما طولها فتقلص حتى 67 مترا فقط.

وتتضمن أسلحة الغواصة طوربيدات عيار 18533 ملم، وصواريخ "كاليبر" المجنحة والألغام. وبوسع الغواصة أن تقطع تحت الماء مسافة 1200 كيلومتر. وبلغ عدد أفراد طاقمها 35 بحارا، يمكن أن يبقوا تحت الماء لمدة شهر ونصف.

يذكر أن إزاحة الغواصة 2650 طنا تحت الماء و1765 طنا على سطح البحر، طولها 66.6 متر، عرضها 7.1 متر، عمق الغوص 300 متر، السرعة 10 عقد بحرية على سطح البحر و21 عقدة بحرية تحت الماء.

ويمكن أن تحمل الغواصة 18 طوربيدا تعمل كصواريخ تحت المائية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا