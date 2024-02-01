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روسيا ماضية في تطوير قاذفة "باك دا" الاستراتيجية الواعدة

العلوم والتكنولوجيا

روسيا ماضية في تطوير قاذفة
youtube/Defense Updates
صورة تعبيرية
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أعلنت مؤسسة "روستيخ" أن العمل جار في روسيا على تطوير قاذفات "باك دا" الاستراتيجية الواعدة، والمشروع يسير وفقا للخطط الموضوعة.

وقال مصدر في المؤسسة لوكالة "تاس" الروسية:"الشركة الروسية المتحدة لصناعة الطائرات التابعة لروستيخ تعمل حاليا على تنفيذ مشروع قاذفة "باك دا" الواعدة البعيدة المدى، والعمل على المشروع يسير وفقا للجداول الزمنية الموضوعة، وستحصل الطائرة على المواصفات التقنية المطلوبة من قبل العميل".

وفي ديسمبر 2023 كانت مصادر في مؤسسة "روستيخ" قد أشارت إلى أن العمل جار في المؤسسة على تطوير معدات لاختبار محركات للقاذفات المذكورة. وبدوره ذكر نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس الاتحاد الروسي، فيكتور بونداريف أن قاذفات "باك دا" وبعد اختبارها قد تدخل في خدمة الجيش الروسي في الفترة ما بين 2025 -2030.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن قاذفات "باك دا" الاستراتيجية صممت وفقا لمبدأ "الجناح الطائر"، وحصلت على مواد وتقنيات تقلل من بصمتها الرادارية ليصعب اكتشافها من قبل الرادارات المعادية، وسيمكنها حمل أنواع مختلفة من الصواريخ المجنحة والقذائف الجوية والأسلحة الفرط الصوتية، وستجهّز بأحدث معدات الاتصالات والحرب الإلكترونية.

المصدر: تاس

 

 

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