بعد نحو نصف قرن من الاستثمار الناجح.. محطة "كورسك" الذرية توقف مفاعلها النووي الثاني

أوقفت محطة "كورسك" الذرية تشغيل وحدة الطاقة الثانية، كما كان مخطط له، وذلك بعد 45 عاما من استثمارها الناجح.

أفادت شركة "روساتوم" الروسية، بصفتها الهيئة المشغّلة لجميع المحطات الذرية في روسيا، بأن محطة "كورسك" الذرية أغلقت تماما وحدة الطاقة الثانية بعد 45 عاما من تشغيلها الناجح.

وجاء في بيان نشرتها الشركة:" تم الساعة 04.01 يوم 31 يناير عام 2024 بتوقيت موسكو الإيقاف المخطط له لوحدة الطاقة الثانية في محطة "كورسك" الذرية مع المفاعل النووي РБМК-1000 بسبب انتهاء عمرها التشغيلي. وتم إغلاق المفاعل وفقا لـ"اللوائح التكنولوجية دون أي ملاحظات، كما تم إخراج وحدة الطاقة من توليد الطاقة وفصلها عن نظام الطاقة الموحد لروسيا". سيتم استبدال قوة وحدة الطاقة الموقفة بوحدة الطاقة التي لا تزال VVER-TOI قيد الإنشاء.

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وأشار مدير عام شركة "روساتوم" ألكسندر شوتيكوف قائلا:" خلال فترة التشغيل وتوليد الكهرباء أنتجت وحدة الطاقة الثانية أكثر من 256 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء. وهذه الكمية كافية لتوفير المستويات الحالية لاستهلاك الكهرباء لـ4.3 مليون مواطن روسي خلال فترة التشغيل الكاملة البالغة 45 عاما".

ويتم حاليا تنفيذ مشروع تغيير جيل وحدات الطاقة في محطة "كورسك" الذرية. وبحلول نهاية العام الجاري، يخطط لإطلاق مفاعل وحدة الطاقة الجديدة في محطة "كورسك – 2" الذرية مع مفاعل VVER-TOI. ولذلك، فإن استبدال القدرات القديمة بالجديدة لن يؤثر على مستهلكي الكهرباء. وتعد وحدات الطاقة قيد الإنشاء باستخدام مفاعل VVER-TOI، وهو مفاعل الطاقة المائي المعياري الرقمي، من أقوى وحدات الطاقة في صناعة الطاقة النووية الروسية، التي تتميز بمواصفات تقنية واقتصادية مطورة.

يذكر أن محطة "كورسك" الذرية، التي تقع بالقرب من مدينة كورشاتوف في منطقة كورسك، تعتبر واحدة من أكبر المحطات الذرية الأربع ذات الطاقة النووية المتساوية في روسيا، وهي العقدة الأكثر أهمية في نظام الطاقة الموحد في روسيا. ومستهلكها الرئيسي هو نظام الطاقة المركزي الذي يغطي 19 منطقة من الدائرة الفيدرالية المركزية في روسيا. وتبلغ حصة محطة "كورسك" في القدرة الإجمالية لجميع محطات الطاقة في منطقة الأرض السوداء الروسية أكثر من 50٪. وتوفر هذه. المحطة الكهرباء لمعظم المؤسسات الصناعية في منطقة كورسك.

المصدر: نوفوستي