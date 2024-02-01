روسيا.. الانتهاء من اختبار منظومة جديدة لاستشعار الطقس عبر الأقمار الصناعية

أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية أنها انتهت من اختبار منظومة جديدة لاستشعار الطقس بالأقمار الصناعية، طورتها لصالح الجيش.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة:"أكملت شركة Ruselectronics التابعة لنا الاختبارات التي أجرتها على منظومة سوجيت-إم إف المخصصة للقوات المسلحة الروسية، والمخصصة لاستشعار الطقس عبر البيانات التي تحصل عليها من الأقمار الصناعية.. المنظومة ستسمح باستقبال صور الأقمار الصناعية بكافة أنواعها لنقل بيانات الأرصاد الجوية عالية الجودة، هذا العام سيتسلم العميل العينات الأولى من هذه المنظومات".

وأضاف البيان:"منظومة سوجيت-إم إف قادرة على تلقي ومعالجة وتحليل معلومات الأرصاد الجوية الواردة من الأقمار الصناعية بشكل فوري، ويمكنها حساب درجات الحرارة على اليابسة وفي البحار، وحساب ارتفاع قمم السحب، ونوع وشدة هطول الأمطار، ومحتوى رطوبة التربة، المنظومة تعرض البيانات التي تحصل عليها على شكل جداول أو تدخل على الخرائط الإلكترونية".

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وأشارت "روستيخ" إلى أن المنظومة الجديدة يمكنها تلقي صور ذات جودة أعلى من الأقمار الصناعية مقارنة بالمنظومات التي تم تطويرها سابقا، كما ستصنع منها نسخ ثابتة ونسخ متنقلة، وستحوي النسخ المتنقلة على أدوات حاسوبية وهوائي استقبال محمول وتقنيات لتحديد المواقع.

المصدر: روستيخ