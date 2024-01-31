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"ذاهب للمشي معه".. ماسك يكشف عن آخر التطورات على الروبوت "أوبتيموس" (فيديو)

العلوم والتكنولوجيا

Gettyimages.ru
نموذج لروبوت شركة تسلا "أوبتيموس" يعرض على أحد الواجهات في الصين - أكتوبر 2023
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نشر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك في حسابه على موقع "إكس" مقطع فيديو لنموذج روبوت تسلا "أوبتيموس" وهو يقوم بالمشي في صالة التصاميم وكتب: "الذهاب للمشي مع أوبتيموس".

وظهر الروبوت "أوبتيموس" وهو يقلد مشية البشر تحت مراقبة ومتابعة الموظفين المختصين في الشركة المصممة.

تجدر الإشارة إلى شركة "تسلا" المصنعة لهذا النموذج تعمل على تطويره منذ 2021، وتقول إنه مخصص الغرض للأغراض العامة.

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"أوبتيموس"، والمعروف أيضا باسم "تسلا بوت".

ويوم أمس، أعلن إيلون ماسك أيضا عن نجاح زراعة الرقاقة الواعدة التي تنتجها شركته "نيورالينك"، في دماغ أول مريض من البشر، مشيرا إلى أنه على طريق التعافي وبصورة جيدة.

وقال ماسك في منشور له على منصة "إكس" ومؤسس "نيورالينك"، إن النتائج الأولية تظهر أنها ذات نتائج واعدة بعد نجاح زرع الشريحة "تيليباثي" (التخاطر) .

المصدر: RT

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