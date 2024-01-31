من السعودية.. "روستيخ" الحكومية الروسية تكشف عن مسيرة جوية متعددة المهام

ستكشف مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية في معرض World Defence Show 2024 في السعودية، يوم 4 فبراير المقبل، عن مسيّرة Supercam S350 الجوية.

وقالت الخدمة الصحفية للمؤسسة إن Supercam S350 هي من أهم المسيّرات الجوية الروسية المستخدمة في قطاع الطاقة الروسي. ويمكن استخدامها كذلك للتصوير الجوي ومراقبة المنشآت من الجو بالفيديو على ارتفاعات تتراوح بين 150 مترا و5000 متر.

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وأشارت الخدمة الصحفية إلى أن هذا الدرون يتمتع بشعبية كبيرة بين العاملين في قطاع الطاقة الروسي. ويمكن أن تبقى المسيّرة في الجو لمدة بضع ساعات، وتبلغ سرعتها 120 كلم/ساعة. كما يمكن استخدامها لأغراض الاستطلاع وحماية المنشآت الهامة وتنفيذ مهام عسكرية أخرى.

وقالت "روستيخ" إن Supercam S350 يمكن أن تحمل مختلف الأنواع من الحمولة المفيدة بدءا من كاميرا التصوير والجهاز الحراري، وانتهاء بجهاز تحليل الغازات. ومن الخصائص المميزة للمسيّرة أيضا هي عملية التجميع السريعة وإمكانية استبدال مكوناتها بالأخرى ووجود منظومة الهبوط الناعم والحيلولة دون الإصابة بأعطال.

يذكر أن معرض World Defence Show – 2024 الدفاعي الدولي الثاني سيقام في الرياض في الفترة ما بين 4 و8 فبراير.

وستقدم مؤسسة "روستيخ" الروسية في المعرض أسلحة مختلفة، وبصورة خاصة المدرعات والذخائر والمروحيات والطائرات والأسلحة الخفيفة ووسائل مكافحة الدرونات.

المصدر : نوفوستي.