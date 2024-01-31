"السفينة المخفية" أنزلت إلى البحر منذ 300 عام بحضور الإمبراطور بطرس الأكبر

شهدت مدينة بطرسبورغ منذ 300 عام عملية إنزال بحري لمركب، أصبح فيما بعد أول نموذج روسي للغواصة البحرية.

وقد أطلق عليه " السفينة المخفية"، وصُنع جسمه من الخشب وتمت تغطيته بالجلد.

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وقالت الخدمة الصحفية لشركة "أدميرالتيسكي ويرفي" إن "السفينة المخفية" بدأ بناؤها عام 1720 في معمل "غاليري"( "أدميرالتيسكي ويرفي" لاحقا) وانتهى عام 1724، وتم إنزالها إلى البحر بحضور الإمبراطور بطرس الأكبر.

وأصبحت "السفينة المخفية" نموذجا لأول غواصة بحرية روسية حددت لاحقا تخصص المعمل البحري الذي أطلق عليه "أدميرالتيسكي ويرفي" والذي قام فيما بعد ببناء 300 غواصة و70 محطة مدنية لدراسة أعماق البحر.

ويستمر معمل "أدميرالتيسكي ويرفي" اليوم في العمل على بناء الغواصات الحربية الروسية، بما فيه الغواصات من مشروعي "636" (فارشافيانكا) و(677).

المصدر: روسيسكايا غازيتا