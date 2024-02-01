خبير يقييم إمكانية سيطرة الدولة على مستخدمي الشرائح العصبية

أعلن يفغيني تشيريشنيف نائب رئيس شركة MTS للاتصالات، أن السلطات لن تتمكن مؤقتا من السيطرة على الأشخاص بواسطة الشرائح العصبية.



ويقول الخبير في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء: "يجب على الأشخاص الذين يشعرون بالقلق من أن الحكومات ستكون قادرة على التحكم في سلوك الناس باستخدام الشرائح العصبية، ألا يقلقوا لسببين".

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ووفقا له، يستحيل إتقان مثل هذه السيطرة لسببين: أولا، من المستحيل نقل المهام إلى شخص من خلال شريحة عصبية، وكذلك قراءة أفكاره - يرسل الشخص الأوامر، لكنه لا يستقبلها، ولا يستطيع جهاز كمبيوتر أن يعلمه على الفور "كيفية قيادة طائرة هليكوبتر". ثانيا، يمكن إنشاء ملف تعريفي للأشخاص دون استخدام الشرائح العصبية، ومن الأرخص تحقيق ذلك عن طريق الهواتف الذكية والمنازل الذكية.

ويؤكد الخبير أنه لا داعي للخوف من زرع هذه الشرائح العصبية للجميع، لأنه من المستحيل تحقيق ذلك الآن. ولكي تنتشر هذه التكنولوجيا على نطاق واسع، من الضروري تطوير أنواع جديدة من المواد للتواصل وتحسين المواد الحيوية المضادة للحساسية.

ويشير إلى أن العالم لم يبتكر شريحة عصبية تحافظ باستمرار على كفاءة الدماغ البشري.

ويقول: "اليوم، جميع الرقائق المزروعة تحت جلد الإنسان تصبح في النهاية مغطاة بنسيج ندبي. وأظهرت التجارب على القرود، أن الشريحة كانت في البداية تسمح فعلا بالتحكم في الأجهزة بقوة التفكير، ولكن بعد فترة يجب إخراج الشريحة من الدماغ وإدخال شريحة جديدة، لأن كفاءة الاتصال تنخفض".

ويشير الخبير إلى أن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أعلن يوم الثلاثاء عن زرع أول شريحة دماغية من إنتاج شركة Neuralink في رأس إنسان وهو بصحة جيدة. وأن البيانات الأولى التي تم الحصول عليها حول تشغيل الشريحة التي أطلق عليها اسم "Telepathy" تظهر نتائج واعدة، حيث تمنح مالكها القدرة على التحكم في الهاتف الذكي أو الكمبيوتر باستخدام قوة التفكير وهي مصممة بالدرجة الأولى للأشخاص الذين فقدوا القدرة على استخدام هذه الأجهزة.

ووفقا لتشيريشنيف، الدولة التي تبتكر شرائح عصبية فعالة وتختبرها وتنظم عمليات صيانتها على نطاق واسع يمكن أن تخلق شكلا جديدا للحياة.

ويقول: "سيظهر شخص يكون أكثر قدرة على المنافسة عدة مرات من جميع الأجهزة الأخرى والأشخاص الذين لديهم أجهزة، لأنه سيتمكن فعلا من التفاعل معهم بشكل مباشر، دون الحاجة إلى لوحات المفاتيح والبدائل الأخرى".

المصدر: نوفوستي