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روسيا.. ابتكار طريقة لاستعادة الأنسجة العظمية المتضررة

العلوم والتكنولوجيا

روسيا.. ابتكار طريقة لاستعادة الأنسجة العظمية المتضررة
Globallookpress Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency
صورة تعبيرية
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ابتكر خبراء معهد نوفوسيبيرسك لبحوث الإصابات وجراحة العظام بنية هندسية لأنسجة عظمية، لتحفيز ترميم العظام المتضررة نتيجة الإصابات أو الأمراض أو العمليات، واختبروها على الحيوانات.



ويقول مصدر في المكتب الإعلامي للمعهد في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء: "حصل الباحثون على نتائج إيجابية لاستعادة نسيج العظام من تجربة ابتكارهم على الأرانب. وسيسمح هذا للمرضى الذين يعانون من تشوهات في العظام بترميمها، ما سيساعد على استعادة وظيفة الأطراف".

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ووفقا لإيرينا كيريلوفا نائبة مدير قسم البحوث العلمية في المعهد، يحتوي الهيكل الهندسي للأنسجة على مصفوفة هيكلية قابلة للتحلل وخلايا حية وعوامل نمو تعود للمريض نفسه. وتصبح المصفوفة صلبة تحافظ على شكلها صالحة لنقل الخلايا الحية. ووجود فجوة في العظم يجعل من الممكن ترميمها بالخلايا، وخلق ظروف ملائمة لترميم الفجوات الأعمق مع الحفاظ على حيوية الخلايا، وبالتالي على ظروف انقسامها".

وقد اختبر الباحثون هذه البنية على الأرانب، وأظهرت النتائج أنها تساعد على تعديل تشوهات العظام من حيث الحجم والكثافة أيضا.

وتجدر الإشارة، إلى أن ترميم تشوهات العظام الكبيرة لدى المرضى تعتبر إحدى القضايا الملحة في طب الرضوح وجراحة العظام الحديثة. تؤكد الدراسة الشاملة لهذه التكنولوجيا أنها جاهزة للاستخدام في الممارسة السريرية.

المصدر: تاس

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