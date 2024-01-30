روسيا.. استخدام سلاح أسطوري في العملية العسكرية الخاصة (فيديو)

تستخدم عادة رشاشات "فلاديميروف" الثقيلة الأسطورية مع المدرعات وعربات الاستطلاع الروسية. لكن العملية العسكرية الخاصة تطلبت استخدامها مجددا من قبل المشاة.

وقد نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو أظهر تدريب أفراد المشاة على استخدام هذا السلاح الخطير السوفيتي الصنع في أحد ميادين التدريب الروسية بجمهورية دونيتسك الشعبية.

كما أظهر الفيديو أن الرشاش يصيب هياكل تمثل القوة البشرية والعربات المدرعة.

وقد جمع المصمم سيميون فلاديميروف في سلاحه بين سرعة الرمي الكبيرة للرشاش من جهة وإمكانات البنادق المضادة للدبابات من جهة أخرى. واستخدم هذا السلاح الهجين بنجاح في الحرب الوطنية العظمى.

ويتميز النموذج النهائي للرشاش بسرعة الرمي التي تبلغ 90 طلقة في الدقيقة، والقدرة على اختراق ما يزيد عن 3 سنتيمترات من الدروع على مسافة 500 متر، مع العلم أن السرعة الابتدائية للرصاصة تبلغ 1005 أمتار في الثانية، ومدى إصابة الأهداف البرية 2000 متر والأهداف الجوية 1500 متر.

المصدر: روسيسكا غازيتا