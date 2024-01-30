لهجة الروبوت تحدد موثوقيته

وجدت دراسة جديدة أن التحدث بلكنة محلية يمكن "في ظروف معينة" أن يجعل الروبوتات تبدو أكثر جدارة بالثقة والكفاءة.

وجنّد علماء من جامعة بوتسدام في ألمانيا 120 شخصا يعيشون في برلين أو براندنبورغ لإجراء استطلاع عبر الإنترنت.

وطلبوا من المشاركين مشاهدة مقاطع فيديو يتحدث فيها روبوت يستخدم صوتا بشريا ذكرا إما باللغة الألمانية الفصحى أو بلهجة برلين، التي تعتبر من لهجات الطبقة العاملة.

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وطلب من الأشخاص تقييم موثوقية الروبوت وكفاءته، وملء استبيان يتضمن أقساما حول مدى تحدثه بلهجة برلين وعدد مرات استخدامه لها.

وبشكل عام، فضل المشاركون روبوتا يتحدث اللغة الألمانية الفصحى. لكن أولئك الذين كانوا أكثر ارتياحا للهجة برلين، فضلوا أن يتحدث الروبوت لغتهم المحلية.

وقالت المعدة الرئيسية كاثرينا كوهني: "إذا كنت جيدا في التحدث بلهجة، فمن المرجح أن تثق في روبوت يتحدث بالطريقة نفسها".

وقال الفريق إن السياق يمكن أن يلعب دورا مهما في تحديد متى تكون اللهجة المحلية مناسبة. على سبيل المثال، قد يكون مفيدا في سيناريو دار الرعاية عندما يكون من المهم أن يشعر الأشخاص بالارتباط مع الروبوت.

ولكن في مواقف أخرى - كما هو الحال في المستشفى أو الفندق - قد يفضل الناس الروبوت الذي يتحدث بلهجة قياسية.

نشرت النتائج في مجلة Frontiers in Robotics and AI.

المصدر: ديلي ميل