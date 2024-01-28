كشف فائدة جديدة للتعليم

كشف علماء المعهد النرويجي للعلوم والتكنولوجيا فائدة التعليم في منع تقصير متوسط العمر بغض النظر عن الجنس والعمر والموقع والحالة الاجتماعية.

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وتشير مجلة The Lancet Public Health، إلى أنه اتضح للباحثين سابقا أن الأشخاص الذين حققوا مستويات تعليمية أعلى يعيشون حياة أطول من غيرهم، لكنهم حتى الآن لم يحددوا إلى أي مدى. واتضح لهم أن خطر الوفاة المبكرة، بغض النظر عن السبب، انخفض بنسبة اثنين بالمئة مع كل سنة إضافية من التعليم. وأن الذين أنهوا المدرسة الابتدائية (ستة سنوات) كان خطر الوفاة المبكرة بينهم في المتوسط أقل بنسبة 13 بالمائة. وبعد التخرج من المدرسة الثانوية، انخفض الخطر بنسبة 25 بالمئة تقريبا، وقللت 18 عاما من التعليم الخطر بنسبة 34 بالمئة. ومقارنة بتأثير العادات غير الصحية، فإن التهرب من التعليم المدرسي يكاد يكون ضارا مثل شرب خمسة مشروبات كحولية أو أكثر يوميا أو تدخين عشر سجائر يوميا لمدة 10 سنوات.

ومع أن الشباب يحصلون على فوائد أكثر من التعليم، إلا أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 وحتى 70 عاما يستفيدون أيضا من التأثير الوقائي للتعليم. ولم يعثر الباحثون على اختلاف كبير في تأثير التعليم بين الدول التي وصلت إلى مراحل مختلفة من التنمية الاقتصادية.

المصدر: لينتا. رو