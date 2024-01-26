روسيا تطوّر أسرع مسيّرة جوية في العملية العسكرية الخاصة

ابتكر المهندسون الروس من شركة "خاردبيري روسفاكتور" مسيّرة "لوفكي" الجوية التي لديها القدرة على التحليق أسرع بمقدار الضعف من جميع الدرونات المستخدمة في العملية العسكرية الخاصة.

لكن البعض يطلق على المسيرة أيضا اسم "البطة" لقدرتها على الإقلاع كمروحية والتحليق كطائرة عادية تتسارع في الجو وتتراوح سرعة الدرون الجديد بين 160 و200 كلم/ساعة.

وتحلق "البطة" بأجنحتها وتستهلك طاقة أقل بنسبة 70%، مقارنة بأية مروحية مسيّرة رباعية المراوح. لذلك يمكن أن تبقى في الجو لمدة أطول بنسبة 2.5 مرة من أي درون آخر.

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يشار إلى أن الدرون الجديد مخصص للاستطلاع وتعديل نيران المدفعية. وقد تمت تجربة مسيرة "البطة" في العملية العسكرية الخاصة، حيث أظهرت فاعليتها العالية. وتم إدخال تعديلات في تصميم محركها المروحي، ما زاد من الحمولة المفيدة التي يمكن أن تنقلها.

وقال مدير عام شركة "خاردبيري روسفاكتور" المصنعة للدرون إن الدفاعات الجوية للعدو عاجزة عن التعرف على المسيّرة، معتقدة أنها طائر عادي. وأضاف أن "البطة" قد حصلت على براءة الاختراع والترخيص بإنتاجها صناعيا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا