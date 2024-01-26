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لأول مرة.. روسيا تكشف عن "قاذف القنابل الطائر" (فيديو)

العلوم والتكنولوجيا

لأول مرة.. روسيا تكشف عن
dzen.ru
مسيرة "بيرون" الثقيلة المزودة بقاذف قنابل
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نشرت قناة تليغرام "أوسفيدوميتيل" الروسية مقطع فيديو أظهر "قاذف القنابل الطائر" من طراز "فاغوت" الروسي الصنع.

كما أظهر الفيديو الرماية من هذا الدرون المبتكر الذي يحمل قاذف القنابل، الأمر الذي يؤكد أن قاذف القنابل الروسي المضاد للدبابات "فاغوت" يمكن استخدامه كمنصة جوية طائرة.

وقد أطلق على هذا الدرون" اسم "بيرون" نسبة إلى إله سلاوي وثني قديم، وهو عبارة عن مروحية مسيّرة ثقيلة رباعية المراوح تحمل قاذف القنابل الروسي الصنع "فاغوت".

ويشار إلى أن الرماية من "قاذف القنابل الطائر" لا يمكن أن تتحقق إلا في حال تعلق الدرون في الجو. وهذه المرة الأولى في العالم التي تستخدم فيها روسيا الدرون الطائر الحامل لمنظومة صاروخية مضادة للدبابات.

المصدر:dzen

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