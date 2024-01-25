تحديد السبب الرئيسي للجفاف القياسي في منطقة الأمازون

أعلن خبراء المركز العالمي لإسناد الطقس لدراسة الظواهر الجوية الشاذة، أن الجفاف في المنطقة سببه تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري.

ويشير خبراء المركز في تقريرهم، إلى أن سبب الجفاف القياسي في منطقة الأمازون البرازيلية في عام 2023 كان تغير المناخ.

وجاء في التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني للمركز: "إن السبب الرئيسي للجفاف القياسي لعام 2023 في منطقة الأمازون بالبرازيل هو تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية".

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ووفقا لهم، اتضح أن تأثير ظاهرة النينيو على الطقس في حوض الأمازون أضعف بكثير مما كانوا يتوقعون وأن "تغير المناخ يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار. وقد أدت هذه العوامل إلى زيادة احتمال حدوث جفاف غير مسبوق في عام 2023 بمقدار 30 مرة مقارنة بتأثير عامل الطقس الوحيد - ظاهرة النينيو".

ويذكر أن منطقة الأمازون البرازيلية تشهد جفافا غير مسبوق منذ مارس 2023 سببه قلة هطول الأمطار في المنطقة عن المعدل الطبيعي، ما أدى إلى انخفاض مستوى المياه في الأنهار إلى مستويات قياسية، وزيادة حرائق الغابات مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة. كما أدى الارتفاع الشاذ في درجة حرارة المياه في حوض الأمازون إلى نفوق أعداد كبيرة من الأسماك والحيوانات التي تعيش في المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن خبراء الأرصاد الجوية من البرازيل وبريطانيا وهولندا والولايات المتحدة شاركوا في هذه الدراسة وإعداد تقرير المركز العالمي لإسناد الطقس (World Weather Attribution ). وقارنوا خلال عملهم البيانات الحالية بالمعلومات التي سجلت في عصر ما قبل النهضة الصناعية.

المصدر: تاس