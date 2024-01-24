"قمر الذئب" .. أول بدر لعام 2024 والثاني في شتاء النصف الشمالي للكوكب يضيء السماء يوم الخميس

يشهد مراقبو السماء صعود أول بدر في العام 2024، والذي يعرف باسم "قمر الذئب"، وسيتألق في برج الأسد عندما يبلغ ذروة اكتماله يوم الخميس 25 يناير.

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وتملك جميع الأقمار الكاملة ألقابا شعبية، وغالبا ما يُطلق على اكتمال القمر في شهر يناير اسم "قمر الذئب" لأن الذئاب، في أجزاء العالم التي تعيش فيها، تنشط في شهر يناير وغالبا ما تعوي في الليالي الباردة. ووفقا لموقع Timeanddate.com، فإن اسم قمر الذئب يعتقد بأنه من أصل أوروبي.

وعند اكتمال القمر، تصطف الشمس والأرض والقمر في الفضاء، وتكون الأرض في المنتصف. ونتيجة لذلك، فإن الجانب النهاري للقمر - نصف القمر المضاء بالكامل - يواجهنا مباشرة. ولهذا السبب يبدو القمر مكتملا.

وعلى الرغم من أن قمر الذئب سيبلغ ذروة اكتماله يوم الخميس، إلا أنه سيبدو كما لو أنه مكتمل في اليوم السابق واليوم التالي، يوم الأربعاء (24 يناير) والجمعة (26 يناير).

ومن المنتظر أن تكون ذروة اكتمال بدر يناير في الساعة 17:54 بتوقيت غرينيتش، بحيث سيصعد القمر في وقت قريب جدا من غروب الشمس

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ويستغرق القمر نحو 29.5 يوما لإكمال دورة واحدة من المرحلة القمرية (من القمر الجديد إلى القمر الجديد). وخلال تلك الفترة، هناك، في المتوسط، 7.4 أيام لكل مرحلة من المراحل الأربعة: القمر الجديد (أو المحاق)، تربيع المتزايد الأول، البدر، والتربيع المتناقص الأخير. ووفقا لموقع Timeanddate.com سيكون هناك 8.225 يوما على وجه التحديد بين اكتمال قمر الذئب في 25 يناير وقمر الربع الثالث في 2 فبراير، ما يجعله طور القمر الأطول في عام 2024.

والسبب وراء ذلك هو مدار القمر البيضاوي حول الأرض، ما يعني أن القمر يكون دائما على مسافة مختلفة قليلا عن الأرض. وهذا، بالإضافة إلى حقيقة أن القمر يتأرجح، يعني أنه لا يوجد مدار واحد للقمر حول الأرض.

وبعد قمر الذئب، سيكون القمر المكتمل التالي هو القمر الثلجي، في 24 فبراير.

المصدر: لايف ساينس