روسيا.. ابتكار مادة لدنة خفيفة الوزن تعتمد على الألومنيوم

ابتكر علماء الجامعة الوطنية للبحوث التكنولوجية مادة مركبة لدنة جديدة، متانتها لا تقل عن متانة الفولاذ ووزنها أخف بثلاث مرات، ويمكن استخدامها في صناعة السيارات والطائرات.

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وجاء في بيان المكتب الإعلامي للجامعة: "ابتكر علماء الجامعة مادة مركبة جديدة وزنها أخف بثلاث مرات من الفولاذ، ولكن متانتها مماثلة. بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ بخصائصها الميكانيكية العالية عند درجة حرارة 500 درجة مئوية، أي تتفوق على العديد من المواد المركبة ذات المصفوفة المعدنية المعروفة، بما في ذلك مواد شديدة المتانة".

وتتكون المادة المبتكرة من مكونين رئيسيين - حبيبات الألومنيوم الصغيرة مقاسها ميكرون وأصغر، بالإضافة إلى "إطار" محيط من خليط أكسيد الألومنيوم والألومنيوم المعدني.

ووفقا للمبتكرين، يمكن الحصول على المادة بسرعة وسهولة عن طريق خلط مساحيق الألمنيوم وأكسيد الألومنيوم النانوية معا، وطحنها باستخدام مطحنة كروية ثم معالجتها باستخدام نظام تلبيد بلازما الحراري، حيث ينتج عن هذه العملية مركب أخف من الفولاذ بثلاث مرات، ولكنه في نفس الوقت ليس أقل متانة منه في نطاق واسع من درجات الحرارة.

واتضح للباحثين أن أفضل مادة مركبة حصلوا عليها كانت تلك التي فيها نسبة أكسيد الألومنيوم 3 بالمئة.

ووفقا لهم، اللدونة العالية للمادة الجديدة تجعلها أكثر مقاومة للتشققات الدقيقة والتشوهات الأخرى مقارنة بمركبات الألومنيوم المستخدمة حاليا، ما يسمح باستخدامها في حل عدد كبير من المشاكل في الصناعة والعلوم، بما فيها تقليل وزن تلك الأجزاء من السيارات والطائرات التي تتعرض باستمرار لتأثيرات حرارية وميكانيكية قوية.

المصدر: تاس