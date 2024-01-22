مناورة بهلوانية مذهلة تقوم بأدائها "سو-57" للجيل الخامس (فيديو)

نشرت شبكة VK الاجتماعية الروسية فيديو لمقاتلة "سو-57" الروسية من الجيل الخامس وهي تقوم بأداء مناورة كوبرا (الأفعى) البهلوانية.

وتستخدم تلك المناورة قدرات التحكم في التحليق العمودي للطائرة وزوايا هجوم عالية جدا (أكثر من 90 درجة). وهذه اللعبة البهلوانية متاحة لعدد محدود من المقاتلات، وعادة ما تقوم بها الطائرات النفاثة التي تتميز بقدرة فائقة على المناورة.

وأطلق على تلك المناورة كذلك "أفعى (كوبرا) بوغاتشوف" نسبة إلى الطيار بوغاتشوف في شركة "سوخوي" الروسية الذي عرض لأول مرة تلك اللعبة البهلوانية عام 1989 بمقاتلة "سو-27" في معرض "لو بورجي" الفرنسي.

وبالإضافة إلى القدرة الاستعراضية فإن "الأفعى" اكتسبت كذلك فائدة تكتيكية قتالية حيث مكّنت الفرملة الدينامية الطيار مع الاحتفاظ باتجاه التحليق من الحصول على تفوق تكتيكي أمام العدو في قتال قريب يتميز بقدرات عالية على المناورة وتسمح له بفرصة بأن يحتل وضعا أفضل لهجوم طائرة معادية من خلفها.

يذكر أن الطيارين السوفيت والروس كانوا ولا يزالون يستخدمون "أفعى بوغاتشوف" بمقاتلات مختلفة، بما فيها "سو-57" للجيل الخامس ويستخدمها كذلك بعض المقاتلات الغربية مثل F/A-18 Hornet.

المصدر: روسيسكايا غازيتا