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توقعات بارتفاع الحرارة في روسيا 5-10 درجات بحلول نهاية القرن

العلوم والتكنولوجيا

توقعات بارتفاع الحرارة في روسيا 5-10 درجات بحلول نهاية القرن
Sputnik
موسكو
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تتوقع أولغا كوريتشيفا الباحثة في معهد المشكلات البيئية والتطور التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن ترتفع درجات الحرارة في روسيا بنهاية القرن الحالي بمقدار 5-10 درجات.



وتشير الباحثة إلى أن هذا الارتفاع في درجات الحرارة في روسيا، أسرع بـ 2.5 مرة من سرعة ارتفاع درجات الحرارة في مناطق الأرض الأخرى. ولهذا التغير جوانب إيجابية وسلبية في نفس الوقت.

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وتقول في محاضرة عبر الإنترنت بعنوان "تغير المناخ العالمي. المخاطر والفرص بالنسبة لروسيا" : "بحلول عام 2100، يمكن أن يصل ارتفاع درجة الحرارة في العالم إلى 2- 5 درجات، وفي روسيا - من 4- 5 إلى 10- 12 درجة. وسيرتفع مستوى سطح البحر بمقدار 20 إلى 50 سم أخرى".

ووفقا لها، يتسارع ارتفاع درجة حرارة المناخ في روسيا بمقدار 2.5 مرة أسرع من المعدل ​​العالمي. ويرجع ذلك إلى أن البلدان الواقعة في خطوط العرض الشمالية تستجيب أسرع وأكثر لتغير المناخ. لذلك سيؤدي ارتفاع درجات الحرارة، إلى موجات حر جديدة، وزيادة في عدد الظواهر الجوية الخطيرة، وذوبان التربة الصقيعية، وحرائق الغابات، ونقص المياه في المناطق الجنوبية.

توقعات بارتفاع الحرارة في روسيا 5-10 درجات بحلول نهاية القرن
Sputnik Solomon Lulishov
صورة تعبيرية

وتشير، إلى أنه في نفس الوقت ستكون لهذه التغيرات المناخية تأثيرات إيجابية لروسيا: تنخفض نفقات التدفئة، تتحسن ظروف القطاع الزراعي والغابات، ويصبح بالإمكان تطوير المناطق الشمالية والملاحة في طريق الملاحة الشمالي.

المصدر: نوفوستي

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