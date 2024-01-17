لأول مرة في العالم.. موافقة تنظيمية على لحوم البقر المستزرعة في إسرائيل

أعلنت شركة Aleph Farms الإسرائيلية لتكنولوجيا الغذاء أن وزارة الصحة أكدت أن اللحوم المستزرعة التي تطورها آمنة للأكل.

وبذلك، أصبحت إسرائيل أول دولة في العالم تمنح الموافقة التنظيمية للحوم البقر المستزرعة، بعد أن وافقت الولايات المتحدة وسنغافورة على تسويق منتجات الدجاج المستنبتة في السنوات الأخيرة.

ومن المتوقع أن يصل أول منتج لشركة Aleph Farms، المسمى "شريحة لحم صغيرة مستزرعة" إلى المطاعم في عام 2024.

وعلى عكس بدائل اللحوم القائمة على البروتين النباتي، يعتمد اللحم المستزرع على الخلايا المأخوذة من الحيوانات والمزروعة في المفاعلات الحيوية.

المصدر: Ynet