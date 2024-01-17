الكشف عن أول طائرة كهربائية في العالم تعمل بالهيدروجين السائل

كشفت شركة Sirius الناشئة السويسرية التي تضم ما يزيد عن 100 مهندس عن أول طائرة كهربائية في العالم تعمل بالهيدروجين السائل.

وقال الناطق باسم الشركة إن طائرتها بمقدورها الإقلاع والهبوط عموديا. ويمكّن كل ذلك الطائرة من التحليق إلى مسافة بعيدة.

إقرأ المزيد

وأوضح أن طائرة Sirius Jet تستخدم 20 عنصرا دوارا بقطر 30 سنتيمترا ومنظومة خاصة بقوة الدفع الموجهة، ما يعني أنها يمكن أن تقلع وتهبط عموديا ولا تحتاج إلى مدرج للتدحرج. كما يمكنها أن تتسارع في الجو حتى 520 كلم/ساعة.

وهناك صفة هامة تميّز Sirius Jet عن طائرات كهربائية أخرى، وهي مدى العمل الطويل الذي يبلغ 1850 كيلومترا، لكن يمكن أن يتحقق ذلك مع شرط أن تحمل الطائرة 3 ركاب فقط. أما نسخة Millennium التي تحمل 5 ركاب فتقضي باستبدال بعض خزانات الهيدروجين بكرسيين إضافيين، الأمر الذي سيقلّص مدى العمل حتى 1045 كيلومتر، ما يزيد كذلك عن إمكانات طائرات كهربائية أخرى.

ويمكن تحقيق مدى العمل هذا بفضل استخدام خزانات الهيدروجين السائل بالضغط العالي ودرجة الحرارة 253 درجة مئوية تحت الصفر.

المصدر: techcult.ru