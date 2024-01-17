رصد الدب البني التبتي في جبال الهيملايا

وثق باحثون في الحياة البرية من الهند لأول مرة أدلة على وجود الدب البني التبتي النادر (Ursus arctos pruinosus)، الذي تم رصده في المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد.

إقرأ المزيد



وتشير خدمة الغابات الهندية، إلى أن مصائد الكاميرا التي تم تركيبها من قبل إدارة الغابات، رصدت الدب بياقته الصفراء المميزة التي تشبه الوشاح، على ارتفاع شاهق في ولاية سيكيم الواقعة في شمال شرق جبال الهيمالايا.

وقد كتب برافين كاسوان المتحدث باسم خدمة الغابات الهندية في شبكة Х (تويتر سابقا): "تشاهدون لأول مرة في التاريخ صورة الدب البني التبتي النادر من الهند. وهذا الدب يضيف نوعا فرعيا آخر إلى التنوع البيولوجي في الهند".

ويطلق على الدب البني التبتي، أيضا الدب الأزرق التبتي، هو أندر سلالات الدببة في العالم. ومعلومات العلماء عنه قليلة جدا. ولا توجد حتى الآن، سوى بعض التسجيلات المؤكدة عنه في نيبال وبوتان وهضبة التبت.

إقرأ المزيد

وقد تكيفت هذه الحيوانات للعيش في ظروف المرتفعات القاسية. تستوطن هذه الدببة غابات جبال الألب والمروج والسهوب على ارتفاع أكثر من 4 آلاف متر، حتى أن شعب الشيربا الذي يعيش في شرق النيبال يسميه خطأ إنسان الثلج.

وتجدر الإشارة إلى أن الرحالة وعالم الطبيعة الروسي نيقولاي برجيفالسكي (1839-1888) اكتشف وجود هذا النوع من الدببة، خلال البعثات الاستكشافية العلمية الأربع التي نظمها إلى آسيا الوسطى أعوام (1870-1885)، حيث وصف لأول مرة الأنظمة الجبلية والنباتات والحيوانات التي تستوطن مناطق آسيا الوسطى بما فيها هضبة التبت. كما اكتشف حينها بالإضافة إلى الدب التبتي، الجمال البرية ونوع من الخيول البرية التي سميت لاحقا باسمه - خيول برجيفالسكي.