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علماء الآثار يكتشفون نظام إمدادات المياه العيلامية في غرب إيران

العلوم والتكنولوجيا

علماء الآثار يكتشفون نظام إمدادات المياه العيلامية في غرب إيران
الموقع الذي اكتشف فيه الطوب
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عثر علماء الآثار في وادي دهلوران في إيران على قوالب طوب عليها نقوش وكتابة باللغة الأكادية ورسوم لمنظومة إمدادات المياه في الحضارة العيلامية.



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وتقع غران في وادي دهلوران داخل مقاطعة عيلام الحديثة على الهضبة الجنوبية الغربية لإيران، وتبلغ مساحتها 17 هكتارا. ولها مرتفع بارز مخروطي الشكل إلى الجنوب من الموقع، تحيط به عدة تلال غير منتظمة من الشرق والشمال والغرب من البروز الرئيسي.

ويشير Аrkeonews، إلى أن هذا الاكتشاف يلقي الضوء على الأهمية السياسية والاقتصادية لموقع جاران القديم، الواقع على الحدود الغربية للحضارة العيلامية.
ويعتقد الباحثون أن الأشياء المكتوبة التي تم العثور عليها في جاران تتكون من نصوص أكادية ورسوم هندسية، توضح الخطوط العريضة للنمط الزراعي.

علماء الآثار يكتشفون نظام إمدادات المياه العيلامية في غرب إيرانرسوم هندسية على جزء من الطوب

وقد كشفت فحوصات السطح عن العديد من الطوب المكسور عليها كتابات ونقوش. وكشفت إحدى العينات على الرغم من صعوبة فك رموز النقوش الموجودة على أجزاء الطوب بسبب العوامل الجوية والتآكل، عن كلمات مقروءة جزئيا مثل "الحاكم" و"الابن" و"سيده"، ما يشير إلى وجود لغة أكادية.

ووفقا لعلماء الآثار كانت عيلام مستوطنة كبيرة في الألفية الثانية قبل الميلاد وكانت قائمة حتى السنوات الأخيرة من حكم الملك الأخميني داريوس الأول وخلفائه في عام 522 قبل الميلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن عيلام كانت مرتبطة ارتباطا ثقافيا وثيقا ببلاد ما بين النهرين. وربما بسبب هيمنة السلالة الأكادية (~2334 - ~2154 قبل الميلاد)، استخدم العيلاميون الكتابة المسمارية السومرية-الأكادية.

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