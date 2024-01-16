شركة الطائرات المتحدة تحصل على براءة اختراع طلاء مموّه لمقاتلة "كش مات"

ستحصل مقاتلة "سو-75" (كش مات) الخفيفة الوحيدة المحرك التي تعمل على تصنيعها شركة الطائرات المتحدة الروسية على طلاء مموّه خاص بها.

وقد تلقت الشركة براءة اختراع الطلاء المموّه المذكور.

وحسب ما جاء في شهادة براءة الاختراع فإن الطائرة تحصل على طلاء مموّه من شأنه أن يعقّد التعرف البصري على الطائرة، فضلا عن البحث عنها وتتبعها. وبمساعدة بقع الألوان ذات الشكل الخاص وإنشاء مناطق ذات سطوع مختلف، ستكون صورة هيكل الطائرة غير واضحة ومشوّهة. بينما لم تتم الإفادة بمزيد من التفاصيل المتاحة.

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ويهدف مخطط الرسم هذا إلى تشويه صورة هيكل الطائرة من خلال استبدالها بصريا بصورة الطائرة من نوع مختلف وحجم أصغر لجعل التعرف البصري صعبا، وفي نفس الوقت تمويه هذه الصورة على خلفية سطح الأرض الأساسي والغيوم.

يذكر أن شركة الطائرات الموحدة الروسية حصلت في يوليو الماضي على براءة الاختراع لـ3 نسخ من مقاتلة "سو-75": وهي نسخة وحيدة المقعد ونسخة ثنائية المقاعد ونسخة غير مأهولة. ووفقا لخطط الشركة التي أعلنت عنها سابقا فإن النماذج التجريبية للمقاتلة ستظهر عامي 2024 و2025، وسيتم إطلاق دفعة اختبارية للطائرة بحلول عام 2026. أما الإنتاج الصناعي المتسلسل للمقاتلة وتوريدها فسيبدأ عامي 2026–2027.

ومن مواصفات المقاتلة التي أعلن عنها رسميا: السرعة حتى 2 ماخ، مدى العمل حتى 3 آلاف كيلومتر، وزن الحمولة القتالية 7400 كيلوغرام. ويتم تزويد المقاتلة بالرادار ذي هوائي شبكي ومنظومة الاستطلاع البصري واللاسلكي التقني الدائري، والنظام المدمج للتشويش اللاسلكي التقني ومنظومة التصويب البصري وأجهزة الاتصال المتعدد المجالات.

المصدر: تاس