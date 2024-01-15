الليزر يكشف عن مستوطنات قديمة مخبأة في أعماق غابات الأمازون المطيرة

كشفت أشعة الليزر عن شبكة معقدة من الهياكل والطرق التي تعود إلى ما قبل الأصل الإسباني، والمخبأة تحت مظلة الأمازون.

ويبلغ عمرها 2500 عام، وهي أقدم (وأكبر) مثال لحضارة زراعية تم تسجيلها على الإطلاق في الغابات المطيرة الكثيفة في أمريكا الجنوبية.

وظل علماء الآثار يدرسون موقع وادي أوبانو، الواقع على امتداد جبال الأنديز الشرقية، منذ عدة عقود. وبدأوا في مشاهدة المناظر الطبيعية في الإكوادور باستخدام جهاز الليدار المحمول جوا، حيث تنعكس آلاف نبضات الليزر تحت الحمراء بشكل متكرر من المناظر الطبيعية لتكشف عن الهياكل المخفية تحت الغطاء النباتي، وفقا لدراسة نشرت في مجلة العلوم.

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وقال معد الدراسة الرئيسي، ستيفن روستين، عالم الآثار ومدير الأبحاث في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي (CNRS): "استكشفت الموقع عدة مرات، لكن جهاز الليدار أعطاني رؤية أخرى للأرض. سيرا على الأقدام، هناك أشجار في الطريق، ومن الصعب رؤية ما هو مخفي هناك بالفعل".

وأظهرت الحفريات الأثرية أن الموقع، الذي يغطي حوالي 230 ميلا مربعا (600 كيلومتر مربع)، كان مأهولا منذ حوالي 500 قبل الميلاد إلى وقت ما بين 300 و600 م، وفقا للدراسة.

واستخدم الباحثون تقنية الليدار لتقييم نصف الموقع الممتد، الذي شيده أعضاء من ثقافتي كيلاموبي وأوبانو ما قبل الإسبان، وهما مجتمعان زراعيان مستقران كانا يحتلان الوادي ذات يوم. وبعد "فترة توقف"، احتلت حضارة هوابولا بعض المستوطنات، بحسب الدراسة.

وأظهرت الصور أن الموقع يحتوي على أكثر من 6000 منصة ترابية مستطيلة وهياكل ساحة وتلال كانت مترابطة عبر شبكة واسعة من الطرق المستقيمة وممرات المشاة.

واستنادا إلى حجمه الكبير وتعقيده، فإن الموقع "يشبه أنظمة مايا الحضرية المماثلة في أمريكا الوسطى"، وفقا للدراسة.

المصدر: لايف ساينس