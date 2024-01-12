مصر.. اكتشافات أثرية قيّمة في سقارة

اكتشف علماء الآثار في مصر سلسلة من المقابر يعود تاريخها إلى ما قبل نحو 1800 إلى 4800 عام، ويحتوي بعضها على أقنعة مومياء ملونة وتمثال لإله الصمت، بحسب وزارة السياحة والآثار المصرية.

ومن المحتمل أن تعود أقنعة المومياء الملونة التي كان يرتديها الموتى، إلى العصر الروماني (29 قبل الميلاد إلى 641 بعد الميلاد)، وفقا لنوزومو كاواي، مدير معهد دراسة الحضارات القديمة والموارد الثقافية في جامعة كانازاوا في اليابان الذي قاد الحفريات.

نجحت البعثة الأثرية المصرية اليابانية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار وجامعة واسيدا في الكشف عن مقبرة صخرية من عصر الأسرة الثانية، وعدد من العناصر المعمارية والدفنات واللقى الأثرية بمنطقة سقارة. pic.twitter.com/ian6Blmg0a — Ministry of Tourism and Antiquities (@TourismandAntiq) January 11, 2024

وأشارت البعثة الأثرية إلى أن التمثال الصغير الذي عثر عليه يظهر هربوقراطيس، إله الصمت والأسرار اليوناني الشبيه بالطفل، وهو يركب إوزة.

وقال كاواي في تصريح لموقع "لايف ساينس" إن الإوزة تمثل "روحا شريرة ينتصر عليها الطفل الإلهي".

Ancient Egyptian mummy masks, tombs and 'god of silence' statue discovered at Saqqara https://t.co/1d9juNwRDn — Live Science (@LiveScience) January 10, 2024

وأضاف كاواي أن الفريق عثر أيضا على لوحة حجرية منحوتة عليها كتابة تشير إلى أنها تخص رجلا يدعى "هيرويدس".

وبحسب كاواي، فإن فريقه عثر على جزء من الدفائن شمال سقارة عام 2019، بما في ذلك قبر امرأة "قديرة" تدعى "ديميتريا" تم تصويرها في نحت مع حيوانها الأليف، لكن التنقيب توقف بسبب جائحة "كوفيد-19" ولم تستأنف أعمال التنقيب حتى عام 2023.

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وعندما عادوا إلى العمل، اكتشفوا عددا من المقابر والتحف الإضافية. وقال كاواي "المنطقة التي نقوم بالتنقيب فيها هي الجرف الشرقي لهضبة شمال سقارة. وبقدر ما قمنا بالتنقيب هناك، فإن أقدم المقابر تنتمي إلى الأسرة الثانية"، أو إلى نحو 4800 سنة مضت. وعثروا أيضا على مقابر تعود إلى الأسرة الثامنة عشرة (نحو 1550 إلى 1295 قبل الميلاد)، والفترة المتأخرة (نحو 712 إلى 332 قبل الميلاد)، بالإضافة إلى المزيد من المقابر والتحف التي يرجع تاريخها إلى العصر البطلمي والروماني.

وأشار كاواي، إلى أن الفريق عثر داخل إحدى أقدم المقابر في الموقع، على "لوحة مرمر مصرية تعود إلى الأسرة الثانية مصحوبة بدفن رابض داخل تابوت صندوق خشبي تدهور بسبب النمل الأبيض".

وأعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية في بيان أن مقبرة ترجع إلى الأسرة الثامنة عشرة كانت تحتوي على مومياء داخل تابوت.

وتحتوي سقارة على مقابر شاسعة، لذلك ليس من المستغرب أن علماء الآثار عثروا على مقابر تعود إلى سلالات مختلفة في مصر القديمة.

وما تزال أعمال التنقيب والتحليل للمقابر مستمرة.