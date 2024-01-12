الصين تختبر ذخائر حركية لاستخدامها ضد دبابات "أبرامز"

تمكّن العلماء الصينيون من خلال إجراء تجارب تعطيل دبابة بقذيفة حركية بدون إلحاق أضرار جسيمة مرئية بها.

أفادت بذلك صحيفة Bulgarian Military الإلكترونية البلغارية، نقلا عن مقال نشرته مجلة Equipment Environmental Engineering.

وجاء في المقال:" أن الدراسات الخاصة بفاعلية السلاح الحركي المستخدم ضد الدبابات التي أجراها العلماء الصينيون أظهرت نتائج مذهلة، وأسفرت عن تعطيل الدبابة بإصابة واحدة دون أن تلحق بها أية أضرار خارجية مرئية.

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إن القذيفة الحركية عبارة عن كرة بوزن 20 كيلوغرام تطير بسرعة تفوق بـ4 أضعاف سرعة الصوت وتشكل خطورة بالغة على الدبابات التي تتميز بتكنولوجيات مرموقة. وتمتلك مثل هذا القذيفة قوة حركية تصل 25 ميغاجولا.

ويشير المقال إلى أن مثل هذه الكمية من الطاقة تستطيع إلحاق أضرار كارثية بأنظمة الدبابة الداخلية.

وعلى الرغم من أن العلماء الصينيين لم يذكروا اسم الدبابة فإنهم نوهوا بأن الطاقة المذكورة كافية لتعطيل دبابة بوزن 60 طنا وعلى سبيل المثال "أبرامز" الأمريكية.

وتوصل الباحثون إلى استنتاج مفاده بأن ضربة مثل هذه القذيفة قد تؤدي إلى تخريب المكونات الحرجة للدبابة.

يذكر أن الذخائر الحركية بإمكانها إلحاق أضرار مميتة حتى في حال وقوع التماس جزئي مع الهدف خلافا للمدافع العادية المضادة للدبابات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا