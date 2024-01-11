محلل عسكري روسي: باستطاعة صواريخ كورية شمالية تشبه "إسكندر" الروسي اختراق الدفاعات الجوية للناتو

تمتلك الصواريخ الكورية الشمالية Hwason-11Ga المعروفة كذلك في الغرب كـ KN-23 إمكانات كبيرة خاصة باختراق أنظمة الدرع الصاروخية التابعة لحلف الناتو.

كما لاحظ يوري ليامين كبير الباحثين في المركز الروسي لتحليل الاستراتيجيات والتكنولوجيات فإن المظهر الخارجي لتلك الوسائل الضاربة البعيدة المدى يشبه بالطبع صواريخ "إسكندر" الروسية. بينما في الواقع فإنها تعد سلاحا صممه المهندسون الكوريون الشماليون بشكل مستقل.

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وحسب وسائل الإعلام وأنظمة مراقبة التجارب اليابانية والكورية الجنوبية فإن صاروخ Hwason-11Ga يمكن أن يحلّق في مسار قريب من المسار الباليستي ويقوم بمناورات عديدة في أثناء التحليق، ما يمنع الدفاعات الجوية من اعتراضه. وله دقة عالية إلى درجة ما. أما معامل الانحراف المحتمل فلا يزيد عن 35 مترا، مع العلم أن رأسه القتالي يزن 2500 كلغ. ويتراوح مدى عمله بين 450 و600 كيلومتر. ومن غير المستبعد أن تلك المواصفات تحسنت الآن إلى حد بعيد. ويوضع الصاروخان العاملان بالوقود الصلب على منصة إطلاق واحدة من تصنيع كوريا الشمالية.

وتجدر الإشارة إلى أن صناع الأسلحة الكوريين الشماليين قد أحرزوا نجاحات بارزة في تصنيع مختلف المنصات الذاتية الحركة التي لا تطلق منها الصواريخ المذكورة فحسب بل والصواريخ العابرة للقارات أيضا.

وأعاد الخبير الروسي إلى الأذهان استعراض منصات الصواريخ العاملة بالوقود الصلب والسائل Hwasong-17 و Hwasong-18 التي اجتازت بنجاح كل الاختبارات والتي يبلغ مدى عملها 15000 كيلومتر في أثناء تفقد الرئيس كيم جونغ أون للشركة الخاصة المصنعة لتلك الصواريخ.

المصدر: روسيسكايا غازيتا