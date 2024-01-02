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روسيا.. تطوير مواد جديدة للصناعات العسكرية

العلوم والتكنولوجيا

روسيا.. تطوير مواد جديدة للصناعات العسكرية
Legion-Media
صورة تعبيرية_مواد بوليميرية
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ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن علماء من جامعتي تولا وقبردينو- بلقاريا الحكوميتين تمكنوا من تطوير مواد جديدة لتلبية احتياجات شركات الصناعة العسكرية الروسية.

وحول الموضوع قالت البروفيسورة سفيتلانا خاشيروفا، نائب رئيس جامعة قبردينو بلقاريا لشؤون الأبحاث والعلوم:"تمكنا في مختبرنا الجديد من تطوير بوليمرات تدعى بوليمرات البنية الفوقية، وهو أمر واعد لإنتاج مجموعة كاملة من المواد المركبة ذات خصائص أداء محسنة".

وأضافت:"إن استخدام بوليمرات البنية الفوقية بدلا من المعدن يمكن أن يقلل الوزن بشكل كبير ويزيد من مقاومة التآكل للمنتجات".

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ووفقا للبروفيسورة فإن:"المواد الجديدة التي تم تطويرها ستستخدم في العديد من مجالات الصناعة العسكرية، وفي إنتاج الأجنحة والعناصر الأخرى للطائرات، وفي صناعة بعض أجزاء المركبات المدرعة".

المصدر: سلاح روسيا

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