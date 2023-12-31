أين ستستخدم روسيا الطائرات المسيرة "Supercam"؟

كشف الخبير العسكري يوري كنوتوف مدير متحف قوات الدفاع الجوي، الهدف المحتمل لاستخدام طائرات "Supercam" الجديدة المسيرة في إطار العملية العسكرية الخاصة.





ويشير الخبير في مقابلة مع موقع Lenta.ru، إلى أن طائرات "Supercam" المسيرة ستساعد على إنشاء "منطقة عازلة" لعزل القوات الأوكرانية واختراق دفاعاتها.

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ويقول: "المعلومات المنشورة عن هذه الطائرات قليلة جدا. ولكن هناك معلومات تفيد بأنه ستكون هناك نسختان: نسخة انتحارية ونسخة للاستطلاع. وهذا يشير إلى أنه سيتم توحيد العديد من الأجزاء، ما يعني أن تكلفة مثل هذه الطائرة ستكون أقل بكثير من تكلفة الطائرة التقليدية لأنها ستنتج بكميات كبيرة".

ووفقا له، تم التركيز على الحماية من أنظمة الحرب الإلكترونية ومدى ودقة الإصابة.

ويقول: "أما بالنسبة لاستخدامها كطائرة استطلاع من دون طيار وطائرة انتحارية مسيرة، فأعتقد أنه بالإضافة إلى الطائرات المسيرة المستخدمة حاليا، فإن هذه الطائرة سوف تملأ الفراغ الموجود. كما أن التبني الفوري لهذه الطائرة بالإضافة إلى توريد مدافع الهاوتزر التابعة للتحالف، سيخلق ظروفا مواتية لنا في الحرب المضادة للبطاريات، وسيسمح لنا بعزل الوحدات الأوكرانية على خط المواجهة بمساعدة نيران المدفعية، أي إنشاء منطقة عزل، ما يوفر لنا فرصة لاختراق دفاعات العدو والتقدم".

المصدر: لينتا. رو