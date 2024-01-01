علماء روس يدرسون مسار بلازما الشمس وعلاقته بالطقس الفضائي

أجرى علماء معهد الفيزياء الشمسية الأرضية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، لأول مرة في العالم، دراسة تفصيلية لعمليات التبادل الحراري داخل البلازما الساخنة التي تتحرك بعيدا عن الشمس.

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وقد تمكن العلماء من دراسة مسار المادة الشمسية على مسافة تصل إلى حوالي 700 ألف كيلومتر. زاد خلالها حجم كتلة البلازما المقذوفة مئات المرات.

وحصل الباحثون على دقة عالية لملاحظاتهم بمساعدة جهاز التصوير الراديوي السيبيري - وهو تركيب ضخم يضم 526 هوائيا يسمح "برؤية" الشمس في ترددات مختلفة من موجات الراديو. تعتبر هذه الأداة المخصصة لأبحاث الفيزياء الفلكية الأفضل في فئتها في العالم.

ويقول كبير الباحثين أركادي أورالوف: "يكمن جوهر الاكتشاف في أننا اكتشفنا إطلاق طاقة حرارية داخل كرة البلازما التي تتوسع باستمرار وحددنا السبب الرئيسي لهذه الظاهرة - التيارات الكهربائية التي تتدفق داخل الوهج الشمسي (الشواط). تحدث مثل هذه الظاهرة عندما يتم تسخين الأسلاك".

ويضيف يمكننا ببساطة أن نفترض أن الأجزاء المتبقية من الإكليل الشمسي يتم تسخينها بطريقة مماثلة.

ووفقا للعلماء، تساعد دراسة مثل هذه الظواهر على التنبؤ بسرعات الجسيمات في الفضاء الخارجي وتأثيرها على الغلاف المغناطيسي للأرض.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"